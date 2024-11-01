edición general
Un ataque DDoS de 1,5 mil millones de paquetes por segundo pone en jaque a la infraestructura europea

La guerra digital volvió a mostrar su cara más devastadora. Un proveedor europeo de servicios de defensa frente a ataques DDoS fue víctima de una ofensiva masiva que alcanzó los 1,5 mil millones de paquetes por segundo (Bpps), una de las mayores tasas de envío de paquetes jamás registrada públicamente. El ataque, según confirmó la empresa de seguridad FastNetMon, se llevó a cabo con el objetivo de dejar inoperativos los sistemas de un scrubbing center, instalaciones dedicadas a limpiar el tráfico malicioso en situaciones de denegación...

Torrezzno
No dice que proveedor de servicio fue no? Lo que mas me inquieta es tener dispositivos comprometidos y no saberlo
Jala
El foco debería ponerse en la seguridad de los dispositivos, que los puedan utilizar para realizar este tipo de ataques dice muy poco de la programación de los dispositivos que nos venden
