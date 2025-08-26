edición general
Ataque con cuchillo en Dresde: la policía publica la foto del segundo sospechoso (GER)

Ataque con cuchillo en Dresde: la policía publica la foto del segundo sospechoso (GER)  

La policía de Dresde utiliza una foto para buscar a un segundo sospechoso tras el apuñalamiento en un tranvía este fin de semana. El sirio buscado es Ismail Alhaj Hussein. Presuntamente apuñaló en la cara a un estadounidense de 20 años. El estadounidense fue agredido físicamente y herido en un tranvía de Dresde porque, según la policía, intervino mientras dos hombres acosaban a pasajeras. Un sospechoso de 21 años se encuentra detenido desde el martes. Se presume que el sirio estuvo involucrado en el ataque con arma blanca.

Aguarrás #8 Aguarrás *
Angelitos...
Y el que propinó el corte es viejo conocido de la policía, según otra noticia.
¿De verdad es tan jodido apartar de la sociedad a esta escoria?.
¿Tienen que rajarle el culo a cuántos hijos de juez o político?.
1 K 30
GeneWilder #3 GeneWilder
Mientras atentan se van solazando con las naturales del país. Canela fina.
1 K 21
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Ya advirtió estados unidos que Israel y sus servicios secretos iban a atentar en Europa

2 K 19
#4 Grahml *
#2 Ehhh, esto, a ver.

Aparentemente y si entras en la noticia, el ataque no tiene nada que ver con terrorismo de ningún tipo.

Directamente alguien estaban agrediendo a una mujer y el que decide defenderla de su agresor , se lleva un navajazo en la cara por un segundo criminal amigo del primero.

No se habla de terrorismo por ninguna parte.

Así que de relacionadas nada.
2 K 39
koestler #6 koestler
#4 Exacto,los administradores están alentando algo muy muy peligroso en la página, les deben de pagar bien, porque consecuencias va a tener.
0 K 5
Kyoko #5 Kyoko
#2 Si claro, el Mossad tiene una maquinita de control mental que hace que inmigrantes sirios en Alemania acosen sexualmente a mujeres en el transporte público y apuñalen a quien las defienda...
Algunos estáis para encerrar...
1 K 19
#7 exeware
#2 nada que ver
2 K 6
#9 Donlixo
Un 2° sospechoso? Pero si estás cosas son siempre perpetradas por un desequilibrado actuando en solitario...
0 K 7

menéame