Ataque con cuchillo en Dresde: la policía publica la foto del segundo sospechoso (GER)  

La policía de Dresde utiliza una foto para buscar a un segundo sospechoso tras el apuñalamiento en un tranvía este fin de semana. El sirio buscado es Ismail Alhaj Hussein. Presuntamente apuñaló en la cara a un estadounidense de 20 años. El estadounidense fue agredido físicamente y herido en un tranvía de Dresde porque, según la policía, intervino mientras dos hombres acosaban a pasajeras. Un sospechoso de 21 años se encuentra detenido desde el martes. Se presume que el sirio estuvo involucrado en el ataque con arma blanca.
| etiquetas: dresde , cuchillo , tranvia , hussein , sirio , apuñala
Y el que propinó el corte es viejo conocido de la policía, según otra noticia.
¿De verdad es tan jodido apartar de la sociedad a esta escoria?.
¿Tienen que rajarle el culo a cuántos hijos de juez o político?.
Relacionadas
Un informe norteamericano predice el resurgimiento del Estado Islámico en Europa www.meneame.net/story/informe-norteamericano-predice-resurgimiento-est
Coronel Richard Black: "La CIA desembarcó en Siria en 2011 y abasteció a Al Qaeda bajo la operación Timber Sycamore" www.meneame.net/story/coronel-richard-black-cia-desembarco-siria-2011-
El exdirector del Mossad de Israel admite que Israel armó a Al Qaeda y otros grupos terroristas en Medio Oriente www.meneame.net/story/exdirector-mossad-israel-admite-israel-armo-qaed
Aparentemente y si entras en la noticia, el ataque no tiene nada que ver con terrorismo de ningún tipo.
Directamente alguien estaban agrediendo a una mujer y el que decide defenderla de su agresor , se lleva un navajazo en la cara por un segundo criminal amigo del primero.
No se habla de terrorismo por ninguna parte.
Así que de relacionadas nada.
Algunos estáis para encerrar...