Ataque con cuchillo en Dresde: la policía publica la foto del segundo sospechoso (GER)  

La policía de Dresde utiliza una foto para buscar a un segundo sospechoso tras el apuñalamiento en un tranvía este fin de semana. El sirio buscado es Ismail Alhaj Hussein. Presuntamente apuñaló en la cara a un estadounidense de 20 años. El estadounidense fue agredido físicamente y herido en un tranvía de Dresde porque, según la policía, intervino mientras dos hombres acosaban a pasajeras. Un sospechoso de 21 años se encuentra detenido desde el martes. Se presume que el sirio estuvo involucrado en el ataque con arma blanca.