Ataque aéreo de Israel mata a bebé y sus padres en Gaza

"Dos meses y medio, ¿qué ha hecho ella?", preguntó el vecino Fathi Shubeir, sudando en medio de temperaturas en el territorio devastado que superaban los 32 grados Celsius (90 grados Fahrenheit). "Son civiles en un área designada como segura". El ejército de Israel aseveró que está desmantelando las capacidades militares de Hamás y toma precauciones para no dañar a los civiles. Afirmó que no podía comentar sobre el ataque sin más detalles.