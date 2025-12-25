Asturias reubicó a seis osos para alejarlos de entornos habitados por humanos

Los animales habían empezado a mostrar comportamientos de habituación en varios pueblos a Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha logrado capturar y monitorizar este año a seis osos pardos acostumbrados a entornos habitados para alejarlos de los pueblos. Los animales, que han sido reubicados, habían mostrado comportamientos de habituación a zonas habitadas o habían generado daños reiterados en las localidades de Tabladiel.lu, Chanu, Pousada de Rengos, Los Eiros, Pontarás (Cangas del Narcea) y Funduveigas (Degaña), informa la consejería