Asturias reubicó a seis osos para alejarlos de entornos habitados por humanos

Los animales habían empezado a mostrar comportamientos de habituación en varios pueblos a Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha logrado capturar y monitorizar este año a seis osos pardos acostumbrados a entornos habitados para alejarlos de los pueblos. Los animales, que han sido reubicados, habían mostrado comportamientos de habituación a zonas habitadas o habían generado daños reiterados en las localidades de Tabladiel.lu, Chanu, Pousada de Rengos, Los Eiros, Pontarás (Cangas del Narcea) y Funduveigas (Degaña), informa la consejería
| etiquetas: asturias , oso , habitados
El Principiado también colabora en el proyecto Life Coexistencia entre humanos y osos, coordinado por la Fundación Oso Pardo, y en el que participan nueve municipios de Asturias y León, con el objetivo de prevenir el acercamiento de plantígrados a los pueblos.
Este programa, de cuatro años y medio de duración, cuenta con 4,2 millones de presupuesto y la Unión Europea (UE) cubre el 75% de los gastos.