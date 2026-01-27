edición general
Asturias planta a las comunidades del PP y a los vascos para hablar del lobo: "Pudo haberse convocado antes la reunión"

El Consejero de Medio Rural no acudirá el viernes a Santander al considerar que la reunión coincide con procesos electorales en marcha a los que puede afectar: 'Hubo tiempo antes desde el verano'

#1 Astur_
Como va hablar el psoe de lobos, en plena campaña electoral... dan la risa estos políticos
Skiner #2 Skiner
El hombre es el peor Lobo que existe.
