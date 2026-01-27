·
Asturias planta a las comunidades del PP y a los vascos para hablar del lobo: "Pudo haberse convocado antes la reunión"
El Consejero de Medio Rural no acudirá el viernes a Santander al considerar que la reunión coincide con procesos electorales en marcha a los que puede afectar: 'Hubo tiempo antes desde el verano'
|
etiquetas
:
asturias
,
pp
,
lobo
,
reunión
#1
Astur_
Como va hablar el psoe de lobos, en plena campaña electoral... dan la risa estos políticos
0
K
15
#2
Skiner
El hombre es el peor Lobo que existe.
0
K
7
