Asturias construye los primeros Ferries 100 % eléctricos para cruzar el Estrecho de Gibraltar
Los catamaranes, con propulsión totalmente eléctrica, cubrirán la ruta entre Tarifa y Tánger y podrán transportar hasta 804 personas y 225 vehículos.
#3
rendri
Es todo cuesta abajo para llevarlos, solo hay que dejar que la gravedad actúe.
0
K
14
#6
MoñecoTeDrapo
Ferrys, así con mayúscula, es una marca de bragas
0
K
13
#1
Tontolculo
Pues les pilla un poco lejos, ¿no? JAJAJAJAJAJAJAJA
0
K
10
#2
CosaCosa
#1
que va, la última vez desde Asturias bajaron hasta Granada
7
K
96
#5
HeilHynkel
#2
Hay experiencia. En el escudo de Avilés están las cadenas que cerraban Sevilla.
0
K
16
#4
supervega
Un gran paso para que la navegación marítima no contamine tanto. La capacidad de las baterías no deja de sorprenderme.
0
K
8
