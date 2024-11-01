edición general
Asturias construye los primeros Ferries 100 % eléctricos para cruzar el Estrecho de Gibraltar

Asturias construye los primeros Ferries 100 % eléctricos para cruzar el Estrecho de Gibraltar

Los catamaranes, con propulsión totalmente eléctrica, cubrirán la ruta entre Tarifa y Tánger y podrán transportar hasta 804 personas y 225 vehículos.

rendri #3 rendri
Es todo cuesta abajo para llevarlos, solo hay que dejar que la gravedad actúe.
0 K 14
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
Ferrys, así con mayúscula, es una marca de bragas :-D
0 K 13
Tontolculo #1 Tontolculo
Pues les pilla un poco lejos, ¿no? JAJAJAJAJAJAJAJA
0 K 10
#2 CosaCosa
#1 que va, la última vez desde Asturias bajaron hasta Granada
7 K 96
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#2

Hay experiencia. En el escudo de Avilés están las cadenas que cerraban Sevilla.  media
0 K 16
#4 supervega
Un gran paso para que la navegación marítima no contamine tanto. La capacidad de las baterías no deja de sorprenderme.
0 K 8

