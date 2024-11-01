·
9
meneos
8
clics
Asturias ahorrará en intereses 30 millones al año con la quita de deuda que se destinarán a gasto social
Adrián Barbón, sin compartir al 100% el criterio de reparto, defiende que la condonación dará al Principado mayor solvencia económica
|
etiquetas
:
asturias
,
política
,
economía
,
actualidad
9
0
0
K
117
actualidad
10 comentarios
9
0
0
K
117
actualidad
#1
ChatGPT
A ver, que no es una quita, que en lugar de pagarlo los asturianos, se paga entre todos. (Y lo mismo con otras comunidades)
Salen ganando las comunidades más endeudadas pero capita y perdiendo las menos, ya que la deuda total se reparte entre todos “a pachas”…
7
K
65
#3
rmdf
#1
Bien explicado
0
K
10
#6
la_gusa
#1
igual que gran parte de la financiación autonómica también es a pachas
1
K
13
#9
BloodStar
#1
Te das cuenta que todas las quitas son así, ¿verdad?
Cuando dejas de pagar algo a alguien, ese alguien pasa a tener el agujero en sus cuentas.
Has descubierto que la magia no existe, felicidades.
0
K
6
#10
ChatGPT
#9
que haya que explicar esto….
Es muy diferente que
A) le debas pasta al banco y haya una quita (que se la comen los accionistas)
B) que estés casado y que el matrimonio haga una “quita” de la deuda de uno de los cónyuges…. Y pase a ser de los dos en lugar de uno…
Creo que es fácil de ver la enorme diferencia
1
K
13
#2
Borgiano
Pensamiento mágico en todo su esplendor... por aquí tendrá bastante éxito.
3
K
38
#7
ElenaCoures1
Pero que tontos
Si hubieran gastado mucho mas les habrían perdonado mucho más
Todo porque conviene perdonar a nazionalistas para que de su apoyo en el congreso
1
K
10
#5
Expat_Guinea_Ecuatorial
Gasto social o volver a endeudarse?
0
K
10
#8
ChatGPT
#5
pero tú has visto alguna administración hacer unos presupuestos que sean menores que el año anterior? Aquí tó palante!! A toda máquina y el que venga detrás, que arree
0
K
10
#4
DrEvil
*
Aquí pagamos a pachas y así los políticos pueden pedir más dinero que no tienen, para tener de donde gastar.
Que lo que se recauda se lo pulen en un periquete... y luego qué?
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
