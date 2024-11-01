edición general
Asturias ahorrará en intereses 30 millones al año con la quita de deuda que se destinarán a gasto social

Adrián Barbón, sin compartir al 100% el criterio de reparto, defiende que la condonación dará al Principado mayor solvencia económica

Comentarios destacados:    
ChatGPT #1 ChatGPT
A ver, que no es una quita, que en lugar de pagarlo los asturianos, se paga entre todos. (Y lo mismo con otras comunidades)
Salen ganando las comunidades más endeudadas pero capita y perdiendo las menos, ya que la deuda total se reparte entre todos “a pachas”…
rmdf #3 rmdf
#1 Bien explicado
#6 la_gusa
#1 igual que gran parte de la financiación autonómica también es a pachas
#9 BloodStar
#1 Te das cuenta que todas las quitas son así, ¿verdad?

Cuando dejas de pagar algo a alguien, ese alguien pasa a tener el agujero en sus cuentas.

Has descubierto que la magia no existe, felicidades.
ChatGPT #10 ChatGPT
#9 que haya que explicar esto….

Es muy diferente que

A) le debas pasta al banco y haya una quita (que se la comen los accionistas)

B) que estés casado y que el matrimonio haga una “quita” de la deuda de uno de los cónyuges…. Y pase a ser de los dos en lugar de uno…

Creo que es fácil de ver la enorme diferencia
#2 Borgiano
Pensamiento mágico en todo su esplendor... por aquí tendrá bastante éxito.
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
Pero que tontos
Si hubieran gastado mucho mas les habrían perdonado mucho más
Todo porque conviene perdonar a nazionalistas para que de su apoyo en el congreso
Expat_Guinea_Ecuatorial #5 Expat_Guinea_Ecuatorial
Gasto social o volver a endeudarse?
ChatGPT #8 ChatGPT
#5 pero tú has visto alguna administración hacer unos presupuestos que sean menores que el año anterior? Aquí tó palante!! A toda máquina y el que venga detrás, que arree
DrEvil #4 DrEvil *
Aquí pagamos a pachas y así los políticos pueden pedir más dinero que no tienen, para tener de donde gastar.
Que lo que se recauda se lo pulen en un periquete... y luego qué?
