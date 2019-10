La aspirina puede reducir a la mitad los daños por contaminación del aire [ENG]

Un nuevo estudio es el primero en reportar evidencia de que los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) como la aspirina pueden disminuir los efectos adversos de la exposición a la contaminación del aire sobre la función pulmonar. El equipo de investigadores de la Columbia Mailman School of Public Health, Harvard Chan School of Public Health, Boston University School of Medicine publicó sus hallazgos en el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine .