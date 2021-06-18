Asociaciones de jueces piden a Sánchez que proteja el prestigio de la justicia española ante el Consejo de Europa

Las Asociaciones de jueces: la Profesional de la Magistratura, la Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han pedido hoy al Gobierno de España que impida que el Consejo de Europa apruebe el próximo lunes el informe que se presentará desde la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. Según estas asociaciones, el informe pondría en entredicho a la Justicia española y lesionaría el prestigio del Poder Judicial.
Como se prestigiaron. Fue brutal. Y de estas ni se cuantas
#1 Si, es un chiste.
Los mismos que sueltan a capos de la mafia, permiten que todo un fiscal general vaya al banquillo sin pruebas o prorrogan la instrucción fuera de plazo?
Y leyendo con atención lo que alegan es más de lo mismo que hacen y dicen para hacer o deshacer justicia a su antojo: palabrería para confundir y hacer que lo blanco sea negro y que el negro sea blanco.
Festival del humor.
Son lo más carca y reaccionario de europa occidental y ahora viene con esta mierda.