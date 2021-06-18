edición general
Asociaciones de jueces piden a Sánchez que proteja el prestigio de la justicia española ante el Consejo de Europa

Las Asociaciones de jueces: la Profesional de la Magistratura, la Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han pedido hoy al Gobierno de España que impida que el Consejo de Europa apruebe el próximo lunes el informe que se presentará desde la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. Según estas asociaciones, el informe pondría en entredicho a la Justicia española y lesionaría el prestigio del Poder Judicial.

pitercio #4 pitercio *
No puede ser, los jueces se autoprestigian solos. No hacen más que demostrar lo preparados y prestigiosos que son con sus actuaciones y sentencias y lo bien que cuidan que nadie del gremio enturbie con dudas su honorabilidad.
6 K 87
Kasterot #15 Kasterot
#4 recuerdo esa sentencia de los gastos hipotecarios.
Como se prestigiaron. Fue brutal. Y de estas ni se cuantas
2 K 40
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
Jajajaja jueces pidiendo al Presidente que proteja el prestigio de la injusticia española, para mear y no echar gota. :-D
5 K 72
A.more #3 A.more
Que se prestigien ellos no apoyando a los corruptos
5 K 65
#1 diablos_maiq *
No sé si no debería ponerlo en "humor"... mierda, ha ido a "actualidad" y no a "hemeroteca"
5 K 51
TripleXXX #2 TripleXXX
¿Prestigio?

#1 Si, es un chiste.
3 K 48
Top_Banana #6 Top_Banana
#1 creo que puedo cambiarlo si quieres.
1 K 23
#7 diablos_maiq
#6 te lo agradecería
1 K 23
Top_Banana #8 Top_Banana
#7 Arreglao
1 K 23
#9 diablos_maiq
#8 Gracias :hug:
1 K 23
FlautaDeCaña #16 FlautaDeCaña *
Son los mismos jueces que hicieron huelga para que los políticos no se metieran en sus asuntos e impidieron que el presidente del gobierno declarara por escrito?

Los mismos que sueltan a capos de la mafia, permiten que todo un fiscal general vaya al banquillo sin pruebas o prorrogan la instrucción fuera de plazo?
3 K 41
#11 luckyy
Que les den por culo a esta panda de sinvergüenzas!!!! Obrad bien y no tendréis necesidad de que os tengan que defender en ningún foro!!!
2 K 29
hijolagranputa #18 hijolagranputa *
Como publiquen algo de eso Peinado irá a por ellos.

Y leyendo con atención lo que alegan es más de lo mismo que hacen y dicen para hacer o deshacer justicia a su antojo: palabrería para confundir y hacer que lo blanco sea negro y que el negro sea blanco.
1 K 23
#14 Albarkas
¿Los mismos jueces que van a por él, su mujer y su hermano? xD
Festival del humor.
Son lo más carca y reaccionario de europa occidental y ahora viene con esta mierda.
1 K 22
#13 laruladelnorte
«En España los órganos judiciales no están al servicio de unos intereses del poder ejecutivo para reprimir las libertades públicas, como se desliza en el texto», afirman.

xD xD xD
1 K 20
Dragstat #5 Dragstat
Se lo piden porque quieren verle hacer el ridículo.
0 K 20
#10 Celsar
Yo creo que sería más fácil si le hubieran pedido un cuerno de unicornio o la pluma del ala de un ángel.
0 K 12
unlugar #17 unlugar
Ya han pasado 4 años. ¿Cómo quedó el tema? ¿con notas de No progresa adecuadamente?
0 K 10

