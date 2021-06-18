Asociaciones de jueces piden a Sánchez que proteja el prestigio de la justicia española ante el Consejo de Europa

Las Asociaciones de jueces: la Profesional de la Magistratura, la Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han pedido hoy al Gobierno de España que impida que el Consejo de Europa apruebe el próximo lunes el informe que se presentará desde la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. Según estas asociaciones, el informe pondría en entredicho a la Justicia española y lesionaría el prestigio del Poder Judicial.