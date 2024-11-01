edición general
Las asociaciones andaluzas de autismo prevén el fin del convenio con la Junta

Un número de asociaciones andaluzas de autismo se oponen al convenio que ha firmado la Federación Andaluza de Autismo con la Junta de Andalucía y temen que el acuerdo recientemente suscrito, que tiene vigencia hasta 2027, sea el último que estos organismos consensúen con la administración. Las diferencias surgidas en el seno de las asociaciones de autismo corren el riesgo de afectar a la prestación de los servicios básicos de estos colectivos en el sistema de enseñanza. La Federación Andaluza de Autismo y la Consejería de Educación firmaron el

Otro colectivo que empieza a darse cuenta de como se las gasta el PP y que nadie esté tranquilo que ya les llegará.
Por el titular creía que había sido la asociación de videntes de Andalucía a la que se le acaba el convenio.
