La Asociación 14 de Abril exige a Nicolás Navarro una rectificación inmediata por su desprecio a las víctimas y familiares de la masacre de La Desbandá (Hemeroteca)

La Asociación 14 de abril para la Recuperación de la Memoria Histórica en la Costa de Granada condena los comentarios realizados por el vicepresidente de la Diputación provincial y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Motril, Nicolás Navarro, con respecto a las víctimas de La Desbandá. En sus manifestaciones, el vicesecretario General en Partido Popular de Motril recoge el argumentario negacionista de la ultraderecha, tergiversando los hechos para reescribir este cruel episodio de la Guerra de España en nuestra comarca.