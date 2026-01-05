edición general
Asmesnal, un castillo que desaparece, sin que nadie haga nada, en la comarca de Sayago (Zamora)

El monumento, que es BIC, se hunde sin que los propietarios ni la Junta apuesten por restaurarlo

Antipalancas21
#3 Esa es la razón menos importante para cambiar de cacique como dices, las hay mas gordas en la JCYL
1
Antipalancas21
Tantos hay como ese que poco a poco desaparecen por la indiferencia de los politicos.
0
sotillo
#1 Lo mismo tienen que cambiar de cacique, digo gobierno
0
HeilHynkel
#1 #3

El castillo es de propiedad privada.
0
soberao
#1 Un particular pocas veces va a poder afrontar el gasto de restaurarlo y más en este caso que sería para evitar el deterioro que no se convertiría en un parador nacional, y las distintas administraciones no van a "arreglar la casa a un particular" si no es una ermita o una iglesia que eso da más votos.
Cuando el patrimonio desaparece es como si nunca hubiera existido.
0
poyeur
Se hunde... Lo construyeron en un lago? {0x1f609}
0
Don_Pixote
#5 es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Berlanga_de_Duero

Nah no podemos competir con el de Coca
0
Don_Pixote
castillo.. castillo...

Esto es un castillo: (promo gratuita del pueblo familiar)  media
0
Lugon
#2 Ese es el de Coca?? Precioso castillo que descubrí el año pasado aunque no pude entrar a visitarlo.
0

