Así serán los cargadores de 1.000 kW que BYD estrenará en Europa, mejores que los de China

En la práctica, estos cargadores ultrarrápidos son capaces de proporcionar 2 kilómetros de carga por segundo, o 400 kilómetros en tan solo 5 minutos. Una auténtica barbaridad, como pudieron demostrar en las primeras pruebas reales de las que os hablamos hace unos días: 500 kilómetros de autonomía recargados en apenas 6 minutos en una unidad de serie del BYD Tang L EV. El SUV chino, disponible sólo en su mercado local, tiene una plataforma llamada Super E de 1.000V que sí que admite cargas tan rápidas sin afectar a la integridad de la batería.

| etiquetas: byd , cargadores ultrarrápidos , movilidad eléctrica
Veelicus #5 Veelicus
Hace no mucho lei a varios expertos aqui diciendo que era imposible porque patatas...
pitercio #3 pitercio
Eso te carga en móvil en un pispás-puf.
masde120 #6 masde120
#3 Si no me equivoco podrías cargar 20 Iphone por segundo
ElRelojero #1 ElRelojero
Pero una vez escuché que si tu coche no está preparado, no te sirve de nada. se cargará a la velocidad que pueda el coche.
Artillero #2 Artillero
#1 pero abres la puerta a la venta de coches con mayor capacidad de batería y a perder el miedo a los tiempos de carga.
masde120 #4 masde120 *
#1 Claro, de hecho todo el mundo mirando la autonomía del coche cuando lo importante será la potencia de carga. (a lo largo de toda la carga, porque varía según esté más o menos vacia, lo que llaman la curva de carga)
No les queda más a los cargadores que evolucionar para dar 500 o 1000 KW y sinceramente con coches que aguanten a partir de 300KW la autonomía ya no sera obsesión.
