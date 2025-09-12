Así serán los cargadores de 1.000 kW que BYD estrenará en Europa, mejores que los de China

En la práctica, estos cargadores ultrarrápidos son capaces de proporcionar 2 kilómetros de carga por segundo, o 400 kilómetros en tan solo 5 minutos. Una auténtica barbaridad, como pudieron demostrar en las primeras pruebas reales de las que os hablamos hace unos días: 500 kilómetros de autonomía recargados en apenas 6 minutos en una unidad de serie del BYD Tang L EV. El SUV chino, disponible sólo en su mercado local, tiene una plataforma llamada Super E de 1.000V que sí que admite cargas tan rápidas sin afectar a la integridad de la batería.