Así serán las acciones de protesta en Aragón por la participación del Israel-Premier Tech en La Vuelta

El 29 y el 30 de agosto La Vuelta recorrerá tierras aragonesas. El viernes llegará a Cerler-Sarllé y el sábado saldrá de Monzón para terminar en Zaragoza. La campaña ‘Deporte sin Genocidio’, lanzada hace varias semanas por la Plataforma de Boicot Deportivo a Israel en la que participan distintos colectivos de Aragón, ha realizado un llamamiento para movilizarse durante ambas etapas.
| etiquetas: vuelta , españa , aragón , protesta , equipo , israelí
Desde Coruña pondré mi granito de arena.
Se puede protestar sin provocar caídas.. caídas en ocasiones que son mortales como la de hace una semana en la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero... y sin que ningún energúmeno lanzara chincetas.
www.burgosconecta.es/provincia/ribera/muere-corredor-vuelta-ciclista-j
PD: el odio hacia la UCI que es quien tiene el poder de expulsar al Israel Premier Tech
a) No lo cubrirán.
b) "Grupo violento de anti-semitas..."
c) No hay opción "c".