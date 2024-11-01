Así serán las acciones de protesta en Aragón por la participación del Israel-Premier Tech en La Vuelta

El 29 y el 30 de agosto La Vuelta recorrerá tierras aragonesas. El viernes llegará a Cerler-Sarllé y el sábado saldrá de Monzón para terminar en Zaragoza. La campaña ‘Deporte sin Genocidio’, lanzada hace varias semanas por la Plataforma de Boicot Deportivo a Israel en la que participan distintos colectivos de Aragón, ha realizado un llamamiento para movilizarse durante ambas etapas.