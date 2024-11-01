edición general
11 meneos
24 clics
Así serán las acciones de protesta en Aragón por la participación del Israel-Premier Tech en La Vuelta

Así serán las acciones de protesta en Aragón por la participación del Israel-Premier Tech en La Vuelta

El 29 y el 30 de agosto La Vuelta recorrerá tierras aragonesas. El viernes llegará a Cerler-Sarllé y el sábado saldrá de Monzón para terminar en Zaragoza. La campaña ‘Deporte sin Genocidio’, lanzada hace varias semanas por la Plataforma de Boicot Deportivo a Israel en la que participan distintos colectivos de Aragón, ha realizado un llamamiento para movilizarse durante ambas etapas.

| etiquetas: vuelta , españa , aragón , protesta , equipo , israelí
9 2 0 K 126 politica
5 comentarios
9 2 0 K 126 politica
#3 laruladelnorte
Al margen de la plataforma y la campaña, la Casa Palestina de Aragón también ha querido sumarse a las protestas realizando un llamamiento en sus perfiles en redes sociales para llenar las calles, balcones y terrazas "de banderas palestinas, globos y el sonido de la solidaridad". La entidad ha compartido un mapa del recorrido de la etapa por la capital aragonesa.

Desde Coruña pondré mi granito de arena. :-*
1 K 23
vicus. #1 vicus.
Va ser emocionante, Contra Netanyahu y el Trumpeta, no hay respuesta sin chincheta.
0 K 20
Imag0 #4 Imag0
#1 Seguid alimentando el odio en la dirección equivocada, cuando haya un accidente grave con heridos y se busquen responsables, seguro que vais todos también a entregar el DNI.

Se puede protestar sin provocar caídas.. caídas en ocasiones que son mortales como la de hace una semana en la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero... y sin que ningún energúmeno lanzara chincetas.

www.burgosconecta.es/provincia/ribera/muere-corredor-vuelta-ciclista-j

PD: el odio hacia la UCI que es quien tiene el poder de expulsar al Israel Premier Tech
0 K 14
Khadgar #2 Khadgar
Hagan sus apuestas ¿cómo cubrirán esto los medios? :roll:

a) No lo cubrirán.
b) "Grupo violento de anti-semitas..."
c) No hay opción "c".
0 K 13
#5 ombresaco
#2 d) no hay que mezclar deporte y política, pero Rusia fuera de las competiciones
1 K 21

menéame