Así es el recién inaugurado Gran Museo Egipcio (GEM), de 500.000 metros cuadrados  

Más de dos décadas después de que se colocara su piedra fundacional, y tras haber sido testigo de tres regímenes, una revolución, varias guerras regionales y una pandemia, el espacio se inaugura finalmente este sábado. Con sus 500.000 metros cuadrados de tamaño es dos veces más grande que el Louvre. El museo se encuentra a unos dos kilómetros de las pirámides de Guiza, en la orilla occidental del rio Nilo.