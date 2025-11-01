Así es el recién inaugurado Gran Museo Egipcio (GEM), de 500.000 metros cuadrados  

Más de dos décadas después de que se colocara su piedra fundacional, y tras haber sido testigo de tres regímenes, una revolución, varias guerras regionales y una pandemia, el espacio se inaugura finalmente este sábado. Con sus 500.000 metros cuadrados de tamaño es dos veces más grande que el Louvre. El museo se encuentra a unos dos kilómetros de las pirámides de Guiza, en la orilla occidental del rio Nilo.
Y traído a estos siglos...desde el primer vuelo en avión de la Humanidad hasta llevar un robot a Marte, sólo pasaron 80 años.
Creo que te has quedado corto. Aproximandamente la distancia en el tiempo entre César y las pirámides es como nosotros y el final de la monarquía en Roma (y la república duró casi 500 años)
Lo que he dicho, después de quitar de enmedio a Tarquino el Soberbio.
Y hablas de la Gran Pirámide, que es la Cuarta Dinastía .. que hubo tres antes.
La construcción quedó prácticamente terminada en 2020, en plena crisis global de la Covid-19, y Egipto ha esperado desde entonces con paciencia el momento idóneo para dar a conocer el recinto, que se estima que ha costado alrededor de 1.000 millones de dólares (867.300 euros) y que alberga más de 100.000 piezas.
Entonces, la fotografía debería haber desaparecido con la aparición del cine.
El formato y el modo de presentar la información en una noticia y un reportaje son completamente distintos.
No sé de periodismo, pero esto al menos sí.