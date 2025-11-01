edición general
Así es el recién inaugurado Gran Museo Egipcio (GEM), de 500.000 metros cuadrados

Más de dos décadas después de que se colocara su piedra fundacional, y tras haber sido testigo de tres regímenes, una revolución, varias guerras regionales y una pandemia, el espacio se inaugura finalmente este sábado. Con sus 500.000 metros cuadrados de tamaño es dos veces más grande que el Louvre. El museo se encuentra a unos dos kilómetros de las pirámides de Guiza, en la orilla occidental del rio Nilo.

Mark_ #3 Mark_
Es una tontería, pero cuando pienso en la Historia de Egipto recuerdo que para cuando Grecia y Roma llegaron a Egipto, muchas pirámides ya llevaban en pie 2000 años. Egipto era para Roma lo que para nosotros es Roma.
#11 Celsar
#3 siempre me gusta recordar que a Cleopatra le separa menos tiempo de los iPhone que de las pirámides.
Mark_ #14 Mark_
#11 totalmente, la diferencia son unos 500 años, que echando la vista atrás parecen pocos pero esos 500 años en otro contexto pueden ser una barbaridad, por ejemplo la distancia entre la llegada de los musulmanes a la Hispania visigoda en el 711 y la construcción de la Giralda de Sevilla, la Mezquita de Córdoba o la Alhambra de Granada, así como todos los descubrimientos científicos del califato cordobés.

Y traído a estos siglos...desde el primer vuelo en avión de la Humanidad hasta llevar un robot a Marte, sólo pasaron 80 años.
HeilHynkel #17 HeilHynkel
#3

Creo que te has quedado corto. Aproximandamente la distancia en el tiempo entre César y las pirámides es como nosotros y el final de la monarquía en Roma (y la república duró casi 500 años)
Mark_ #18 Mark_
#17 la gran Pirámide de Keops se construyó unos 2500 años antes de Cristo. Cuando Roma llegó a Egipto ya las veía como un hito arqueológico antiguo. Desde nosotros hasta la fundación de Roma hay 2700 años. Con esas distancias temporales, es casi lo mismo.
HeilHynkel #19 HeilHynkel *
#18

Lo que he dicho, después de quitar de enmedio a Tarquino el Soberbio.

Y hablas de la Gran Pirámide, que es la Cuarta Dinastía .. que hubo tres antes.
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Me ha hecho gracia esta errata:

La construcción quedó prácticamente terminada en 2020, en plena crisis global de la Covid-19, y Egipto ha esperado desde entonces con paciencia el momento idóneo para dar a conocer el recinto, que se estima que ha costado alrededor de 1.000 millones de dólares (867.300 euros) y que alberga más de 100.000 piezas.
ChatGPT #5 ChatGPT
#1 sí está jodio el tema del cambio dólar euro
herlocksholmes #15 herlocksholmes
#1 Tengo millones de dolares sin saberlo. Soy rico y no os voy a hablar nunca más
Aokromes #16 Aokromes
#1 si que se ha devaluado el dolar :troll:
#9 Leclercia_adecarboxylata *
#8 Ya, sabía que esa era la respuesta que venía, la esperaba.

Entonces, la fotografía debería haber desaparecido con la aparición del cine.

El formato y el modo de presentar la información en una noticia y un reportaje son completamente distintos.
Pertinax #10 Pertinax
#9 Ok.
#7 Leclercia_adecarboxylata
#6 Imágenes.
Pertinax #8 Pertinax *
#7 Las tienes en uno de los vídeos del envío anterior, aderezadas con declaraciones de los responsables. ¿Algo más?
drocab2012 #13 drocab2012
Faltan otros 500.000 metros cuadrados con lo que tiene el Museo Británico, bueno, tal vez, 5.000.000 m2...
Pertinax #2 Pertinax *
Duplicada de otra con mucha más información, vídeos incluidos.
www.meneame.net/story/egipto-inaugura-gran-museo-giza-evento-historico
#4 Leclercia_adecarboxylata *
#2 Tu enlace es una noticia, esto es un reportaje.

No sé de periodismo, pero esto al menos sí.
Pertinax #6 Pertinax
#4 ¿Qué aporta este envío de nuevo?
#12 El_Almondigas
Dentro de poco voy a tener la oportunidad de visitarlo, que ganas!!
