Así puedes convertir nata para montar en mantequilla mientras corres

Elaine Khosrova cuenta que la mantequilla se utiliza desde hace más de 10.000 años y, aunque su origen no está claro, lo más probable es que naciera por accidente cuando algún viajero que transportaba leche en odres, después de un viaje ajetreado, la encontrara convertida en pelotitas de mantequilla. ¿Por qué ocurre esto? “La grasa se encuentra en el interior de glóbulos grasos protegidos por membranas. Hay que romper esas membranas para que se libere la grasa, lo que conseguimos mediante la aplicación de un trabajo mecánico".