Así operaba la secta religiosa de EU que recibía millones de dólares a través de 'call centers' y explotaba a sus seguidores

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el arresto de David Taylor y Michelle Brannon, un hombre y una mujer identificados como líderes de una red de tráfico de personas y lavado de dinero que operaba bajo la fachada de una organización religiosa.Los acusados explotaban a sus seguidores y los forzaban a trabajar en centros de atención telefónica, conocidos como call centers, para recabar millones de dólares al año.
| etiquetas: secta , lavado dinero , explotación
EE. UU.= Estados Unidos.
Los periodistas no se enteran.