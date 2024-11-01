edición general
Así operaba la secta religiosa de EU que recibía millones de dólares a través de 'call centers' y explotaba a sus seguidores

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el arresto de David Taylor y Michelle Brannon, un hombre y una mujer identificados como líderes de una red de tráfico de personas y lavado de dinero que operaba bajo la fachada de una organización religiosa.Los acusados explotaban a sus seguidores y los forzaban a trabajar en centros de atención telefónica, conocidos como call centers, para recabar millones de dólares al año.

3 comentarios
javibaz #1 javibaz
EU = Europa
EE. UU.= Estados Unidos.
Los periodistas no se enteran.
woody_alien #2 woody_alien
Nada nuevo cara al sol ... www.youtube.com/watch?v=35K6vQRt67g
Malinke #3 Malinke *
¿Y en qué se diferencian de otras religiones?
