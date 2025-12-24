edición general
3 meneos
199 clics
Así es el nuevo cuadro Ejecutar de Windows 11 que Microsoft mantiene oculto en la configuración

Así es el nuevo cuadro Ejecutar de Windows 11 que Microsoft mantiene oculto en la configuración

Microsoft continúa su proceso gradual para modernizar los componentes más antiguos del sistema operativo. Aunque gran parte de la interfaz de Windows 11 ya utiliza lenguajes de diseño actuales, algunas herramientas heredadas conservan su aspecto de hace décadas. Ahora le ha llegado el turno al cuadro de diálogo Ejecutar, una utilidad esencial para usuarios avanzados que permite abrir programas y comandos rápidamente.

| etiquetas: microsoft , windows 11 , ejecutar
3 0 0 K 42 tecnología
3 comentarios
3 0 0 K 42 tecnología
pitercio #2 pitercio
Windows+r.
0 K 15
Cehona #3 Cehona *
#2
devblogs.microsoft.com/commandline/the-new-run-dialog-faster-cleaner-a

Escribe ~ más backslash (la barra inclinada a la izquierda, no deja escribirla aquí) y mira si te sale algo
En caso contrario, deberás activarlo
vivetool /enable /id:56328729
1 K 28
Mendax #1 Mendax
El nuevo diálogo de Ejecutar de Windows 11 aún no está pulido. Bueno, al menos es consistente con el resto del sistema operativo.
0 K 10

menéame