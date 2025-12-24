Así es el nuevo cuadro Ejecutar de Windows 11 que Microsoft mantiene oculto en la configuración

Microsoft continúa su proceso gradual para modernizar los componentes más antiguos del sistema operativo. Aunque gran parte de la interfaz de Windows 11 ya utiliza lenguajes de diseño actuales, algunas herramientas heredadas conservan su aspecto de hace décadas. Ahora le ha llegado el turno al cuadro de diálogo Ejecutar, una utilidad esencial para usuarios avanzados que permite abrir programas y comandos rápidamente.