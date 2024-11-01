edición general
Así funciona el 'derecho de paso inocente' que apoya la legalidad de la Flotilla de Gaza

La legislación de navegación marítima establece ciertas excepciones de uso para que las embarcaciones puedan cruzar las fronteras sin que eso suponga una violación del derecho internacional. Es el caso de la Global Sumud Flotilla.

Ovlak #3 Ovlak
A la flotilla la han detenido secuestrado sin que hubiera cruzado ninguna frontera. No hay ni que plantearse la legalidad de algo que no ha sucedido ni de quién es o no una frontera que no se ha cruzado. La acción de Israel es ilegal se mire desde el punto de vista que se mire, pero poco importa la legalidad si nadie va a garantizar que esta se cumpla o a castigar que se incumpla.
Free_palestine #4 Free_palestine
#3 efectivamente, los han secuestrado en aguas internacionales
wildseven23 #1 wildseven23
Es muro de pago, pero solamente por lo que se puede leer, creo que da un poquito de asco. Conozco muy bien la legislación marítima, y me temo que el "periodista" está equivocado.

Lo digo sin haber podido leer la noticia.
Anfiarao #2 Anfiarao
spam sonrojante del abc

#0 tápate un poco
