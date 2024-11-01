edición general
Así fue la primera gran guerra 'militar' entre chimpancés: cuatro años de secuestros, espionaje, emboscadas y asesinatos

Dos bandos, un territorio y un solo ganador. En lo más profundo de la selva de Gombe, en Tanzania, entre 1974 y 1978, se libró una de las historias más fascinantes y oscuras de la naturaleza: la 'Guerra de los chimpancés de Gombe'. Durante años, un grupo de chimpancés se dividió en facciones y combatió de manera estratégica por el control de su territorio. Jane Goodall fue testigo en primera persona de lo que muchos consideran que fue la primera gran guerra 'militar' documentada entre primates.

