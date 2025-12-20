Así fue el momento en que EEUU incautó el buque petrolero chino cerca de la costa venezolana  

De acuerdo con The New York Times, que citó a un funcionario estadounidense y a dos fuentes de la industria petrolera venezolana, el barco detenido se llama Centuries y no figura en la lista de petroleros sancionados por Estados Unidos. Por el contrario, el medio señaló que el buque pertenece a una empresa petrolera con sede en China que transporta crudo venezolano a refinerías del país asiático.