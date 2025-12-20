edición general
Así fue el momento en que EEUU incautó el buque petrolero chino cerca de la costa venezolana

Así fue el momento en que EEUU incautó el buque petrolero chino cerca de la costa venezolana  

De acuerdo con The New York Times, que citó a un funcionario estadounidense y a dos fuentes de la industria petrolera venezolana, el barco detenido se llama Centuries y no figura en la lista de petroleros sancionados por Estados Unidos. Por el contrario, el medio señaló que el buque pertenece a una empresa petrolera con sede en China que transporta crudo venezolano a refinerías del país asiático.

karakol #2 karakol
Bandera panameña, pero sabían perfectamente a que país pertenecía el buque.

Ellos verán con quien se meten.
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Uhhh, se vienen cositas...
salteado3 #6 salteado3
#1 De momento los periodistas compran todo el argumentario yanki: “flota en la sombra”, sanciones, orden de un juez federal... Ninguno se atreve a cuestionar que están en aguas internacionales donde no tienen jurisdicción y que la ONU no ha sancionado a Venezuela y menos a esos barcos.
Connect #3 Connect
Están provocando. Saben que tienen a los medios de su lado y que solo tienen que fabricar un argumento para que la gente siga diciendo que los malos son los chinos.
azathothruna #4 azathothruna
Abro debate.
Que opciones tiene china?
Asimismov #5 Asimismov *
#4 ¿Vender misiles antiaéreos a Venezuela?
#7 AlexGuevara
Como está la piratería en el Golfo Pérsico...
