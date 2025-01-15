Así es Ecofire, el invento español contra los incendios que es más efectivo que el agua y apareció en 'El Hormiguero'  

Los incendios han sido, por desgracia, los grandes protagonistas del verano en España, como se puede comprobar con un mapa interactivo de la NASA. Se trata de un innovador líquido formado por una mezcla de sustancias 100% orgánicas en una base de agua capaz de prevenir y extinguir incendios de todo tipo, y que fue inventado por el aragonés César Sallén. "se puede pulverizar sobre personas, animales y bosques sin ningún problema". Un producto líquido que se vende en formatos de varias capacidades para uso doméstico, forestal e industrial.
| etiquetas: ecofire , incendio , fuego , bombero , apagar , agua , bosque
1. Ecofire, el revolucionario invento español para apagar fuegos: 40 veces más efectivo que el agua: www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20230224/ecofire-revolucionario-
2. El sistema español que salva a las casas del fuego durante un incendio: www.elindependiente.com/futuro/medio-ambiente/2025/01/15/el-sistema-es
3. Los beneficios de la sustancia roja con la que se combate el fuego, los retardantes: www.meneame.net/story/beneficios-sustancia-roja-combate-fuego-retardan (vídeo)
*Editar es de cobardes
Qué es lo que no te cuadra?
El producto es caro... Pero creo que si se produce a lo grande... Y con el tiempo, se abarataría...
* 100% orgánico
* biodegradable
* 40 veces más efectivo que el agua
¿Qué más quieres? He visto anuncios en la teletienda menos "maravillosos" y "fáciles de usar" que esa mierda que parece se puede hasta beber.
¿En serio no tiene nada negativo?
No me lo creo