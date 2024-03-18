Así es como Marruecos domina a Europa  

El gran Daniel Estulin nos comparte esta entrevista exclusiva que le hizo a Abdelilah Issou, un exoficial del ejército marroquí que le reveló cómo las élites controlan las rutas de drogas hacia Europa, el papel del ejército y los servicios secretos, y el chantaje político con Pegasus. También abordaron temas como la censura mediática, la infiltración en la política española, la utilización de la inmigración irregular como arma de presión y los vínculos secretos entre las casas reales de Marruecos y España.
Efectivos de la Marina Real marroquí colaboraron con el narcotráfico para meter fardos de droga en España
Un informe de la Guardia Civil que no ha visto la luz hasta hoy acredita que una patrullera de la Marina Real marroquí operaba como "nave nodriza" de narcolanchas. Las imágenes se hallaron en el teléfono de un detenido.
