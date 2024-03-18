Así es como Marruecos domina a Europa  

El gran Daniel Estulin nos comparte esta entrevista exclusiva que le hizo a Abdelilah Issou, un exoficial del ejército marroquí que le reveló cómo las élites controlan las rutas de drogas hacia Europa, el papel del ejército y los servicios secretos, y el chantaje político con Pegasus. También abordaron temas como la censura mediática, la infiltración en la política española, la utilización de la inmigración irregular como arma de presión y los vínculos secretos entre las casas reales de Marruecos y España.