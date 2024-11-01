Así es la ciudad más pobre de Inglaterra: Blackpool  

Blackpool fue el primer gran destino de turismo masivo de Europa, el lugar donde la clase trabajadora británica descubrió las vacaciones. Hoy, sin embargo, es considerada la ciudad más pobre de Inglaterra y una de las más deprimidas del Reino Unido. En este reportaje viajo a Blackpool para entender cómo una ciudad icónica pasó del esplendor al abandono, por qué sus casas son tan baratas, qué papel jugaron los subsidios, la crisis industrial, el turismo low-cost y cómo se convirtió en un imán para personas vulnerables, drogadicción y exclusión.