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Así celebra Israel sus éxitos en Eurovisión: música para tapar las masacres

Así celebra Israel sus éxitos en Eurovisión: música para tapar las masacres

Los éxitos de Israel en el festival tienen un hilo conductor: la muerte ...

| etiquetas: israel , eurovisión
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4 comentarios
6 2 1 K 62 actualidad
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Pensar que cada nota de la canción es un asesinado por Israel
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Spirito #4 Spirito
#3 Es mucho más que eso.

Lo que ha hecho y está haciendo Israel (con el apoyo de EEUU) pasará al bochorno de la historia de la barbarie más inhumana y criminal.
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Supercinexin #1 Supercinexin
EuroviSión es un zurullo tierno y humeante que pronto estará seco y acabará convirtiéndose en polvo.

Lo único que tenemos que lamentar al respecto es no haber sido capaces de enviar a John Cobra cuando hubo que hacerlo.
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#2 Eukherio
#1 La broma ya estaba hecha por Buenafuente. John Cobra era solo forocoches intentando repetir el chiste.
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menéame