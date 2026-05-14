·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9823
clics
La izquierda tiene que despertar (por el bien del mundo)
5884
clics
Esta es la mierda más enfermiza que he visto [ENG]
6016
clics
La empresa china de robótica Unitree ha presentado su primer prototipo de robot mecha, el GD01
4607
clics
Deus Ex Machina
5691
clics
Desfile ejército de India (2026) - Motos de la muerte | Noticias ilustradas
más votadas
758
Renfe acredita que Vito Quiles se 'coló' en sus trenes al menos 17 veces en año y medio
468
Esta es la mierda más enfermiza que he visto [ENG]
637
Un tribunal de EE.UU. suspende las sanciones de Trump contra Francesca Albanese
544
De “ni un euro de dinero público” a un agujero de 180 millones: la Cámara de Cuentas dinamita el relato del PP de La Nueva Romareda
526
El Congreso suspende cautelarmente las acreditaciones de prensa de Vito Quiles y Bertrand Ndongo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
30
clics
Así celebra Israel sus éxitos en Eurovisión: música para tapar las masacres
Los éxitos de Israel en el festival tienen un hilo conductor: la muerte ...
|
etiquetas
:
israel
,
eurovisión
6
2
1
K
62
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
1
K
62
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Verdaderofalso
Pensar que cada nota de la canción es un asesinado por Israel
2
K
48
#4
Spirito
#3
Es mucho más que eso.
Lo que ha hecho y está haciendo Israel (con el apoyo de EEUU) pasará al bochorno de la historia de la barbarie más inhumana y criminal.
0
K
9
#1
Supercinexin
EuroviSión es un zurullo tierno y humeante que pronto estará seco y acabará convirtiéndose en polvo.
Lo único que tenemos que lamentar al respecto es no haber sido capaces de enviar a John Cobra cuando hubo que hacerlo.
1
K
28
#2
Eukherio
#1
La broma ya estaba hecha por Buenafuente. John Cobra era solo forocoches intentando repetir el chiste.
2
K
25
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo que ha hecho y está haciendo Israel (con el apoyo de EEUU) pasará al bochorno de la historia de la barbarie más inhumana y criminal.
Lo único que tenemos que lamentar al respecto es no haber sido capaces de enviar a John Cobra cuando hubo que hacerlo.