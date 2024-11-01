Así cambiará la seguridad digital con la criptografía cuántica y post-cuántica (Derivando)  

Los ordenadores cuánticos ya están aquí y están revolucionando la manera en la que entendemos la seguridad digital. En este vídeo te explico qué es la criptografía cuántica y post-cuántica, por qué los ordenadores cuánticos suponen una amenaza para la ciberseguridad actual, y cómo las nuevas técnicas intentan proteger nuestras comunicaciones frente al futuro cuántico. Hablaremos del algoritmo de Shor, del algoritmo de Grover, de cómo funciona la distribución cuántica de claves (QKD) y de los nuevos protocolos resistentes a ataques cuánticos.