Así es Bennu, el asteroide que se acerca a la Tierra: "Mide 500 metros"

El asteroide Bennu, con un diámetro aproximado de 500 metros, es uno de los objetos más vigilados del Sistema Solar debido a su potencial —aunque remoto— riesgo de colisión con la Tierra. Según un estudio de la NASA titulado “Ephemeris and hazard assessment for near-Earth asteroid (101955) Bennu based on OSIRIS-REx data”, el 24 de septiembre de 2182 será la fecha con mayor probabilidad de impacto, aunque esta se limita a un 0,037 %, es decir, menos de un 1 % de posibilidades reales.

Macadam #1 Macadam
Pelín sensacionalista el titular. Para el 2182 y hay un 0,037% de probabilidad de impactar
#2 carlosjpc
#1 Terrible, ya he pillado casa rural para esa fecha. Está claro que el asteroide que algún día colisione con la tierra no lo veremos venir.
obmultimedia #8 obmultimedia
#1 aún nos da tiempo a que se extinga nuestra civilización y empiece otra.
Don_Pixote #5 Don_Pixote
#1 sensacionalista para ti que no tendrás hipoteca
Macadam #7 Macadam
#5 Cierto, la terminaré de pagar a mediados de 2180... espero seguir trabajando sin pausa hasta esas fechas
#3 Khanbaliq
¿Por qué no lo ponen en la medida oficial? ¿Cuantos SantiagosBernabeus mide?
alcama #4 alcama
Hay tiempo para comer
Robus #6 Robus
Vale, ya me lo he puesto en el calendario para que me avise una semana antes y así irme preparando... :roll:
