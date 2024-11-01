Así es Bennu, el asteroide que se acerca a la Tierra: "Mide 500 metros"

El asteroide Bennu, con un diámetro aproximado de 500 metros, es uno de los objetos más vigilados del Sistema Solar debido a su potencial —aunque remoto— riesgo de colisión con la Tierra. Según un estudio de la NASA titulado “Ephemeris and hazard assessment for near-Earth asteroid (101955) Bennu based on OSIRIS-REx data”, el 24 de septiembre de 2182 será la fecha con mayor probabilidad de impacto, aunque esta se limita a un 0,037 %, es decir, menos de un 1 % de posibilidades reales.
