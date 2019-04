Asesinando a Podemos (ENG artículo americano)

[Las cloacas del estado en un medio americano ] It’s been described as Spain’s equivalent of Watergate. Data theft, spying, fabricated documents. The Spanish state is trying to derail Podemos and its challenge to elites /// // /// Ha sido descrito como el Watergate español. Robo de datos personales, espionaje, fabricación de documentos. El gobierno de España está tratando de arruinar el ataque de Podemos contra las elites.