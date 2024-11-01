edición general
Asesinan a tiros a un hombre en plena calle en Xirivella

Asesinan a tiros a un hombre en plena calle en Xirivella

La víctima ha quedado tendida en el suelo con el cuerpo ensangrentado junto a un paso de peatones, y el autor de los disparos y otro individuo han huido en un coche a gran velocidad.

#1 cocococo
Todo el mundo, hasta los usanos, saben que Xirivella está en Valencia, España.
