Asesinan a 11 personas, incluidos 7 niños, en un ataque de Israel contra personas que buscaban agua en Gaza

Asesinan a 11 personas, incluidos 7 niños, en un ataque de Israel contra personas que buscaban agua en Gaza

Hamás acusa a Netanyahu de 'lanzar una guerra abierta contra civiles inocentes' y pide una intervención 'inmediata' de la ONU ...

vviccio
PP, Junts y Nox del lado de los asesinos.
Lamantua
Vergüenza UE. Cómplices del venocida hijo de puta.
YeahYa
No dejan de sorprender...

Cuando alguien crea que no se puede ser más hdp, siempre estará ahí Netanyahu para recordarnos que en la maldad no hay límites
thekeeper
Yo era de los que pensaban que el mundo estaba un poco mejor, mirabas documentales y películas sobre sucesos antiguos y te alegrabas de que eso ya no pasara (al menos de forma sistemática por un estado) … pensaba que con la ONU y las democracias habían aprendido y el mundo era un poco mejor, pero soy yo, que me ilusiono fácilmente y el mundo sigue siendo una mierda
YeahYa
#4 Bueno, es que parecía que iba a mejor. Fukuyama incluso habló del fin de la historia por el triunfo de un modelo social que no iba a cambiar. Pero se ve que no era así, y el ser humano siempre vuelve a lo que es
Tiranoc
Por fin veo un titular correcto que a veces parece que la gente se muere por capricho tras haber sido tiroteada y cosas por el estilo. Respecto a la noticia, por esos inocentes ya no se puede hacer nada pero espero vivir el día que se muera el jefe de los asesinos y ese día lo celebraré.
