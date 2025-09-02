·
4427
clics
El fenómeno de los 'edificios cebra' que invaden las ciudades: “están hechos para venderse en una foto de inmobiliaria”
4181
clics
[EN] ¿Es un Intel N100 mejor compra que una Raspberry Pi?
3155
clics
Ayuso carga contra su equipo: ''Esto una dictadura, quieren dañar mi imagen''
4543
clics
El motivo por el que los republicanos están destruyendo la Ciencia y ya de paso el poderío económico estadounidense
3142
clics
Un niño de 11 años muere tras ser tiroteado mientras tocaba el timbre de una casa como broma
más votadas
495
«Bloquearemos toda Europa»: los estibadores de Génova irán a la huelga para proteger la flotilla hacia Gaza
494
La jueza de la dana denuncia que sufre una "campaña difamatoria" de un "machismo atroz" para tumbar la causa
469
Dani Esteve llama a la "caza" contra periodistas y políticos progresistas
481
El ministro de Seguridad de Israel avisa de que tratará como "terroristas" a los activistas de la flotilla
498
La Cope inventa una noticia falsa de una ocupación en Sant Martí de Tous de una vecina que ni existe [CAT]
41
meneos
32
clics
Asesinan a 11 personas, incluidos 7 niños, en un ataque de Israel contra personas que buscaban agua en Gaza
Hamás acusa a Netanyahu de 'lanzar una guerra abierta contra civiles inocentes' y pide una intervención 'inmediata' de la ONU ...
|
etiquetas
:
gaza
,
hamás
,
netanyahu
34
7
0
K
344
actualidad
6 comentarios
34
7
0
K
344
actualidad
#3
vviccio
PP, Junts y Nox del lado de los asesinos.
3
K
53
#2
Lamantua
*
Vergüenza UE. Cómplices del venocida hijo de puta.
3
K
52
#1
YeahYa
No dejan de sorprender...
Cuando alguien crea que no se puede ser más hdp, siempre estará ahí Netanyahu para recordarnos que en la maldad no hay límites
2
K
38
#4
thekeeper
*
Yo era de los que pensaban que el mundo estaba un poco mejor, mirabas documentales y películas sobre sucesos antiguos y te alegrabas de que eso ya no pasara (al menos de forma sistemática por un estado) … pensaba que con la ONU y las democracias habían aprendido y el mundo era un poco mejor, pero soy yo, que me ilusiono fácilmente y el mundo sigue siendo una mierda
1
K
24
#5
YeahYa
#4
Bueno, es que parecía que iba a mejor. Fukuyama incluso habló del fin de la historia por el triunfo de un modelo social que no iba a cambiar. Pero se ve que no era así, y el ser humano siempre vuelve a lo que es
0
K
18
#6
Tiranoc
Por fin veo un titular correcto que a veces parece que la gente se muere por capricho tras haber sido tiroteada y cosas por el estilo. Respecto a la noticia, por esos inocentes ya no se puede hacer nada pero espero vivir el día que se muera el jefe de los asesinos y ese día lo celebraré.
1
K
20
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
