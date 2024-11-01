edición general
El asedio de Cefalonia: la primera derrota otomana fue gracias a España y Venecia

El asedio de Cefalonia: la primera derrota otomana fue gracias a España y Venecia

Después de la toma de Constantinopla en 1453, el Imperio Otomano parecía imparable: hasta que se topó con la flota del Gran Capitán.

Beltenebros #1 Beltenebros
En realidad, en esos años no se puede decir que existiera España aún. De hecho, habrían de pasar varios años para que se produjera la conquista del reino de Navarra.
ehizabai #2 ehizabai *
#1 Sí se puede decir, con la misma cara que se dice que este Felipe es el VI de España, cuando es el VI de Castilla.

España es Castilla, y Castilla es España. El resto, estorbamos y hay que aculturizarnos y asimilarnos.
#4 dsj
#2 bueno... En este caso era la flota aragonesa.
#3 Albarkas
El Gran Capitán. Buen militar y mejor queso. :troll:
