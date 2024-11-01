·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8240
clics
El vídeo de TVE sobre Israel y Eurovisión que se ha hecho viral fuera de España: "I love you, Spain!"
6738
clics
Chicas Bond: Fotos de las mujeres icónicas que se enamoraron de 007 en la gran pantalla (ENG)
3047
clics
Monólogo de Marc Giró sobre la ultraderecha española y la ultraderecha catalana
3389
clics
A partir de enero, si unos padres ingresan 300 euros todos los meses a sus hijos para ayudar en la hipoteca y no se devuelven se considera donación; ya no escapa a ojos de la Agencia Tributaria
4523
clics
Un pulpo robot observa a un pulpo que lo acaba imitando
más votadas
1297
Ha muerto Robe Iniesta (Extremoduro)
777
Islandia, quinto país en anunciar su retirada de Eurovisión por permitir participar a Israel
659
El PP intenta un pucherazo en el Congreso y suma un voto ilegal hasta 12 veces para torpedear una ley
704
Así planificaban cargos de Vox ‘robar’ dinero a las víctimas de la DANA desde Revuelta: “Nos marcamos la de Alvise"
366
La participación de Portugal pende de un hilo: 12 de los 16 artistas del Festival da Canção renuncian a Eurovisión
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
64
clics
El asedio de Cefalonia: la primera derrota otomana fue gracias a España y Venecia
Después de la toma de Constantinopla en 1453, el Imperio Otomano parecía imparable: hasta que se topó con la flota del Gran Capitán.
|
etiquetas
:
cefalonia
,
asedio imperio otomano
,
españa
,
venecia
,
república
5
1
0
K
66
cultura
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
66
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Beltenebros
En realidad, en esos años no se puede decir que existiera España aún. De hecho, habrían de pasar varios años para que se produjera la conquista del reino de Navarra.
0
K
20
#2
ehizabai
*
#1
Sí se puede decir, con la misma cara que se dice que este Felipe es el VI de España, cuando es el VI de Castilla.
España es Castilla, y Castilla es España. El resto, estorbamos y hay que aculturizarnos y asimilarnos.
0
K
9
#4
dsj
#2
bueno... En este caso era la flota aragonesa.
0
K
9
#3
Albarkas
El Gran Capitán. Buen militar y mejor queso.
0
K
16
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
España es Castilla, y Castilla es España. El resto, estorbamos y hay que aculturizarnos y asimilarnos.