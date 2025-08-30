Asalto a una mujer en su casa de Tenerife: ya ha caído uno de los supuestos autores  

Sonó el timbre de su casa, fue a ver quién llamaba y no era un vecino sino dos ladrones que atracaron la vivienda. Uno de ellos la agarró con fuerza y la tiró al suelo para inmovilizarla; el otro entró para coger lo que pudiera. Ella gritaba y pedía socorro mientras se revolvía pateando en el suelo, tanto que, en unos segundos los ladrones decidieron abandonar el asalto. La Guardia Civil ha detenido a uno de los supuestos autores de este delito cometido en Guargacho, municipio de San Miguel, en la isla de Tenerife. La escena que se ve en las im