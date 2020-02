El artístico trabajo de las abejas (eng)  

Lo que sucede cuando la caja del panal se deja sin marcos. Las formas ciertamente no son aleatorias: están construidos específicamente de esa manera para regular el flujo de aire dentro de la colonia para mantener una temperatura ideal. "La temperatura del nido de cría es de extrema importancia para la colonia y se controla con la máxima precisión. Las abejas melíferas mantienen la temperatura del nido de cría entre 32 ° C y óptimamente 35 ° C para que la cría se desarrolle normalmente. "