El arte de vestir la tradición

Cada 8 de septiembre, Día de Asturias, la región celebra su cultura e identidad a través de la música, los bailes, la gastronomía… y la ropa. Y es que el traje tradicional, tanto de asturiana como de asturiano, es mucho más que una prenda: se trata de un símbolo de pertenencia, de tradición y de memoria colectiva. Con raíces en los siglos XVIII y XIX, estos trajes han sido transmitidos de generación en generación y adaptados según el concejo, la ocasión o incluso la estación del año.

zogo
Yo tengo el traje regional masculino del s. XX: chaqueta y pantalón azul de Santa Bárbara (es la variedad de los valles del Trubia) y gorra verde de caja rural.

Esta gorra fue mi última adquisición, de la que estoy muy orgulloso, ya no es fácil localizarlas.

Las madreñas son las de Cangas del Narcea, esas afortunadamente sigue siendo fácil comprarlas en cualquier ferretería.
