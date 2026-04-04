El arrepentimiento de los votantes de Trump se está haciendo evidente ahora [ENG]

A medida que los índices de aprobación del presidente Donald Trump han caído a nuevos mínimos en medio de la guerra con Irán, ahora existe la evidencia más clara hasta el momento de una dinámica largamente anticipada: el votante de Trump arrepentido.
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Esta gentuza tiene tanto odio a la humanidad dentro que si quitas a Trump van a votar a Vance en masa.
En el momento que la estupidez les fue en contra y les llegó a ellos se arrepienten.
Ellos jodían a otros y tan mongolos son (como los fachas patrios, dicho sea de paso) que no supieron ver o entender los que les decían "os vais a hundir con el barco"
Ahora solo decir, qué se jodan!
La democracia era un espejismo. Y como tal fácilmente desmantelable.
Aqui, venimos de un escenario similar, aunque no lo parezca.
En España nuestra democracia es débil, parasitada por los remanentes del franquismo que nunca se marcharon. El pueblo es fácilmente manipulable, aun mas para quien maneja a jueces, policias y periodistas.
¿Cuanto tiempo nos queda antes de caer igual que ellos?
En ambos también hay Haters de todos los colores y credos. Estos, cada día, se hacen más notorios por las redes sociales, y por las polarizaciones que utilizan políticos y medios de comunicación. Lo malo es que cada día crecen más, porque cada día más gente se deja llevar por el lado oscuro del odio. No… » ver todo el comentario
El individualismo está bien, pero el nivel de individualismo que promociona el sistema capitalista es muy negativo.
Ésto no queda en el terreno de la política si no en lo social. Mismamente, solo hay que ver la mierda de teorías que se han promovido y apoyado en tragedias recientes como el DANA.
No lo sé, yo dudo entre ambas.
A mí que me enseñen una encuesta que les pregunte a quien votarían mañana, si a Trump o a Harris. Eso es lo que sirve para ver si se arrepienten o no.
Es que me sorprende tanto que en un país con tanta gente , gente tan bien preparada, salgan tan solo estos candidatos que parecen sacados de una clase de primaria ...
Trump se preocupó más por pelearse afuera que por hacer cosas adentro, y esto le tiene que pasar factura, no hay chance que no sea así
También pueden haberle votado gente que creyese en que lo que dijese tenía sentido.
Y luego habrá otros que sean por odio en general (esos votan a los suyos, sean unos u otros, convencidos y no les… » ver todo el comentario
No quita que votar a Trump tampoco debería ser una opción seria para ningún adulto funcional.
Si prometes una cosa pero haces otra la gente pierde la confianza.
Aún hay algún engañado que piensa que el ataque a Irán era inevitable (¿os suena?) pero en el tema Epstein por ejemplo no engaña a nadie.
El republicano más Maga odia a los liberales como siempre, pero una mayoría nada despreciable tampoco apoya lo que hace Trump. Ni sus formas.
Si, este pensamiento me parece un poco o bastante burro. Me produce sensaciones encontradas, pero es difícil que algunos de esos pensamientos no vengan a la cabeza (que manejan los hilos en general, a través del poder del dinero. Y que esto es precisamente por lo que hayan querido deshacerse de ellos en varias ocasiones))
Igual sale algún video de Trump matando a alguien s sangre fría o robando cientos de billones, y así recuperará todos los votos
Eso es lo que prometió a los MAGA, y ahora, como se ha metido en la guerra ilegal sus mismos votantes van a acabar con él.
Moraleja: No hay que votar a Vox porque nos meterá en guerras
Así que tocaba eso, decir que no se iban a meter en guerra. Ya podría haber sido fiel a sus promesas, porque está consiguiendo que tengamos un futuro bastante negro.