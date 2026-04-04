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El arrepentimiento de los votantes de Trump se está haciendo evidente ahora [ENG]

El arrepentimiento de los votantes de Trump se está haciendo evidente ahora [ENG]

A medida que los índices de aprobación del presidente Donald Trump han caído a nuevos mínimos en medio de la guerra con Irán, ahora existe la evidencia más clara hasta el momento de una dinámica largamente anticipada: el votante de Trump arrepentido.

| etiquetas: iran , eeuu , trump
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36 comentarios
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Comentarios destacados:          
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Lo dudo.

Esta gentuza tiene tanto odio a la humanidad dentro que si quitas a Trump van a votar a Vance en masa.
41 K 343
Dakaira #4 Dakaira
#1 claro que sí!

En el momento que la estupidez les fue en contra y les llegó a ellos se arrepienten.
Ellos jodían a otros y tan mongolos son (como los fachas patrios, dicho sea de paso) que no supieron ver o entender los que les decían "os vais a hundir con el barco"

Ahora solo decir, qué se jodan!
19 K 166
#6 CuiProdestHocBellum
#4 La descomposición de la sociedad americana viene de lejos. El fundamentalismo religioso, el inmenso poder de las élites económicas, el supremacismo racial y la podredumbre moral que desemboca en odios etnicos...
La democracia era un espejismo. Y como tal fácilmente desmantelable.

Aqui, venimos de un escenario similar, aunque no lo parezca.

En España nuestra democracia es débil, parasitada por los remanentes del franquismo que nunca se marcharon. El pueblo es fácilmente manipulable, aun mas para quien maneja a jueces, policias y periodistas.

¿Cuanto tiempo nos queda antes de caer igual que ellos?
14 K 112
#17 pom
#6 disculpa, pero no compares la moral española con la americana, está última la he tenido que sufrir unos cuantos años. Hacer comparación cultural porque te apetece hablar del franquismo o de la corrupción política, simplemente ofende. ¿Comparas una sociedad con apenas un par de siglos de vida fundamentada en el éxito personal con un país que lleva siglos cimientandose alrededor de la familia y la solidaridad? lo siento mucho, pero "a mí y los míos" no nos metas en el ese saco. No sé…   » ver todo el comentario
11 K 78
#21 Peter086
#17 Te entiendo a ti, y a quien respondes, porque, para mi, ambos tenéis razón... España no es USA, porque no nos hemos dejado manipular de la misma forma, pero no es inmune a esta nueve moralidad individual, este "mientras me vaya bien a mi". Somos capaces de ser el país del mundo con más donaciones de órganos y a la vez estar votando opciones excluyentes por razones puramente egoístas ("voy a votar a X para que la vivienda siga cara para sacar una pasta con el piso de la…   » ver todo el comentario
4 K 26
#25 MADMax2
#21 En EEUU hay gente solidaria. En España hay gente solidaria, sin mediar política de por medio. También los hay con ideologías políticas de un color y de otro. O de religión o laicos.
En ambos también hay Haters de todos los colores y credos. Estos, cada día, se hacen más notorios por las redes sociales, y por las polarizaciones que utilizan políticos y medios de comunicación. Lo malo es que cada día crecen más, porque cada día más gente se deja llevar por el lado oscuro del odio. No…   » ver todo el comentario
0 K 9
llorencs #22 llorencs
#17 La mentalidad americana esta muy incrustada. La mentalidad más individualista diría que crece mucho, y más entre los jóvenes. No nos queda mucho. Sí, soy muy pesimista con el individualismo que está por el momento para quedarse.

El individualismo está bien, pero el nivel de individualismo que promociona el sistema capitalista es muy negativo.
1 K 20
#26 MADMax2
#22 EEUU tiene mucha población como para simplificar tanto.
0 K 9
#32 CuiProdestHocBellum
#17 No tengo nada que disculpar... Son opiniones. Pero esos españoles, los que tras siglos de historia fueron fundamentando su vida "alrededor de la familia y la solidaridad", se quedaron en su mayoría en las cunetas. Y aún siguen allí. Tenemos a decenas de miles de cadáveres esparcidos desde la guerra civil en fosas comunes, y sus vecinos y los descendientes de ellos ni pensar en sacarlos y darles sepultura. Que ya no es solo algo cívico y digno, es también "cristiano"…   » ver todo el comentario
3 K 25
KirO #33 KirO
#17 hasta eso ha sabido canalizar la extrema derecha en España. A más de uno le venden la idea de menos Estado en cada catástrofe que ha sucedido con el lema "el pueblo salva al pueblo". Ese lema que parece inocente y bienintencionado está muy calculado para vender una imagen irreal del Estado y defender otros modelos de Estado que dan miedo.
1 K 12
#36 baronluigi
#17 Lo que dices tampoco contradice el hecho de que en España haya habido y siga habiendo muchos "fachapobres". Gente que todavia te alaba la dictadura y te justifica el alzamiento y el asesinato de " rojos" sin inmuntarse. ¿ Existe un espectro de derechas en éste país que no sea radical?

Ésto no queda en el terreno de la política si no en lo social. Mismamente, solo hay que ver la mierda de teorías que se han promovido y apoyado en tragedias recientes como el DANA.
0 K 10
#5 Eukherio
#1 Hoy en día lo de reconocer las cagadas es visto como de flojos, con lo que es extremadamente probable que voten por el próximo candidato de los republicanos. Alguno quizá no, pero la mayoría... con suerte estarán los que queden en casa.
3 K 44
#7 soberao
#1 Vence es un imbécil sin carisma, ninguno del escuadrón diabólico de Trump tiene futuro sin Trump ni va a tener ninguna carrera más en política que no sea un puesto en un cementerio de elefantes y todavía la mayoría son muy jóvenes para eso.
3 K 49
#27 MADMax2
#7 ¿Crees que Trump es realmente el que manda? ¿o puede que haya otros que le tengan ahí puesto por el interés que tienen en lo que hace y como lo hace?

No lo sé, yo dudo entre ambas.
0 K 9
ccguy #11 ccguy
#1 se arrepienten porque les ha afectado a ellos personalmente.

A mí que me enseñen una encuesta que les pregunte a quien votarían mañana, si a Trump o a Harris. Eso es lo que sirve para ver si se arrepienten o no.
2 K 36
#28 MADMax2
#11 Algunos si. Otros creo que se están dando cuenta de la deriva, de que lo que prometía realmente no parece muy sólido, etc.

Es que me sorprende tanto que en un país con tanta gente , gente tan bien preparada, salgan tan solo estos candidatos que parecen sacados de una clase de primaria ...
1 K 12
Tumbadito #13 Tumbadito
#1 Cuando tú bolsillo se queda vacío es fácil arrepentirte.

Trump se preocupó más por pelearse afuera que por hacer cosas adentro, y esto le tiene que pasar factura, no hay chance que no sea así
2 K 24
MorenoEnfurecido #18 MorenoEnfurecido
#1 Cuando les están tocando la cartera de verdad. El tema de la gasolina o la carne a precios absurdos está tocando demasiado la cartera de lo que antes querían pagar menos.
1 K 20
#24 MADMax2
#1 Unos cuantos puede que sean así, otros pueden haberle votado porque no quieran a "los demócratas" (como pasa aquí cuando parte de "los algunos votan" para que no salgan "los otros", y parte de "los otros" votan para que no salgan "los algunos".

También pueden haberle votado gente que creyese en que lo que dijese tenía sentido.

Y luego habrá otros que sean por odio en general (esos votan a los suyos, sean unos u otros, convencidos y no les…   » ver todo el comentario
0 K 9
Mistwatch #3 Mistwatch
Hombre, no sé qué esperaban realmente cuando votaron a este lumbreras.
7 K 96
trivi #20 trivi *
#3 los demócratas también tienen su mérito, mira que presentar a la reelección a un señor con claros síntomas de demencia... Luego intentaron corregir pero ya fue tarde.

No quita que votar a Trump tampoco debería ser una opción seria para ningún adulto funcional.
3 K 25
carakola #15 carakola
No tienen alternativa. Que la guerra sea precisamente la gota que colma el vaso dice de mucho de por qué se votó a este presidente: no más guerras en el extranjero.
2 K 38
#9 Onaj
Lo vemos en redes sociales. No es nada sorprendente.

Si prometes una cosa pero haces otra la gente pierde la confianza.

Aún hay algún engañado que piensa que el ataque a Irán era inevitable (¿os suena?) pero en el tema Epstein por ejemplo no engaña a nadie.

El republicano más Maga odia a los liberales como siempre, pero una mayoría nada despreciable tampoco apoya lo que hace Trump. Ni sus formas.
3 K 29
#2 Jacusse
Votan contra los otros.
2 K 25
#29 MADMax2
#2 Como aquí
0 K 9
z3t4 #10 z3t4
Ojala los de aquí escarmienten en cabeza ajena.
3 K 24
#16 rogerillu
El premio Nobel de la paz iniciando una guerra que va a ser la estocada final para eeuu solo para contentar a Israel. Todo muy bien.
2 K 18
#30 MADMax2
#16 Parece mentira el poder que tiene Israel. No me extraña (ojo, no lo comparto, es una burrada) que fuese frecuente que en épocas pretéritas se quisiesen deshacer de ellos (y esto tampoco es decir que "todos" sean lo mismo, aunque como pueblo tengan esa tendencia de controlar el mercado, y con ello finalmente controlar la política manejando los hilos del dinero.

Si, este pensamiento me parece un poco o bastante burro. Me produce sensaciones encontradas, pero es difícil que algunos de esos pensamientos no vengan a la cabeza (que manejan los hilos en general, a través del poder del dinero. Y que esto es precisamente por lo que hayan querido deshacerse de ellos en varias ocasiones))
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reithor #12 reithor
Nunca oyeron antes de votar lo que el refranero español hace de notar: cuando las barbas del vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Pues van y le dejan la cuchilla en bandeja.
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azathothruna #8 azathothruna
Solo sirven de abono
0 K 15
#34 rystan
Los porcentajes de desaprovadores son realmente bajos.
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Empresaurio_Pantano #35 Empresaurio_Pantano
#34 así es. Para el follón que hay montado, poco me parece la verdad.

Igual sale algún video de Trump matando a alguien s sangre fría o robando cientos de billones, y así recuperará todos los votos
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#14 mcfgdbbn3 *
¡Ahhh... se siente! ¡A lo hecho, techo! #Disfruten_lo_votado #A_lo_hecho_techo
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#19 joseclc
Tanto arrepentimiento desde que es presidente que ya estara contando en negativo.
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#23 Eretmocerus38 *
A mi me engaño Trump con su "no a la guerra" en su primer mandato. Como no se metió en ninguna guerra y siempre decía que EEUU no es el guardián del mundo, pensé que era un hombre de palabra y mejor que el demente Joe Biden.

Eso es lo que prometió a los MAGA, y ahora, como se ha metido en la guerra ilegal sus mismos votantes van a acabar con él.

Moraleja: No hay que votar a Vox porque nos meterá en guerras
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#31 MADMax2 *
#23 En general tienen que decir algo que se oponga a parte de la política anterior o de rivales. Y como no me suena que en un montón de años EEUU haya estado sin meterse en alguna guerra, entonces Trump decía lo contrario para diferenciarse de los demás que han estado metios en guerras.
Así que tocaba eso, decir que no se iban a meter en guerra. Ya podría haber sido fiel a sus promesas, porque está consiguiendo que tengamos un futuro bastante negro.
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menéame