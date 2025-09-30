edición general
Arranca el proyecto de tren de alta velocidad para viajar entre las capitales europeas

Arranca el proyecto de tren de alta velocidad para viajar entre las capitales europeas

Así será el 'AVE continental' que unirá Madrid, Londres, Kiev…. Más de 49.400 km de red que conectan todas las capitales y grandes ciudades de la UE a velocidades de 250 km/h a 350 km/h.

Magog #2 Magog
Lo que deberían recuperar son los nocturnos.
Yo me he hecho Paris - Madrid así y mira, la noche que te la haces dormido y llegas por la mañana tan fresco, es lo mas cercano a plegar el espacio
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
#7 eso espero, pero viendo las cosas...me veo como los abueletes de adolfo con artritis lidiando con panzerfaust xD
#1 username
Espero que para ir desde Atenas a Bucarest haga falta parar en Madrid también, no nos vayamos a quedar sin pagar el portazgo moderno
ThePato #11 ThePato
Habrá que recordar que para unir Madrid y Lisboa la línea pasa por Extremadura.
#13 Pkpkpk
#11 Londres y París son más "cool" ¬¬

(Soy extremeña y vivo en Extremadura)
Oestrimnio #12 Oestrimnio
#7 Precisamente esa ya es la edad media de los que mandan ahora a la trituradora de carne.
:'(
Spirito #16 Spirito
#12 Bueno, de los que obliga Zelensky, porque Rusia no hace eso.
Spirito #4 Spirito
Espero que tenga conexión con Odessa, para cuando la tome Rusia. :troll:
Oestrimnio #6 Oestrimnio
#4 Ya me imagino a Putin inaugurando la línea Berlín Odessa.

:troll:
Spirito #10 Spirito
#6 Por supuesto y los de la camarilla yanquineja, que se venden al mejor postor porque solo entienden de chuches, aplaudiendo con las orejas. xD
antesdarle #8 antesdarle
#4 al paso que van supongo que para 2100
volandero #14 volandero
Gran noticia para los millones de españoles que vivimos a solo 5 horas de Madrid.
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
a kiev...sacandome el billete estoy :roll: (a menos que tenga que ir de verde caqui) :troll:
Spirito #7 Spirito
#5 Tú no irás de verde caqui porque tienes ya más años que un saco de almanaques. :troll:
#15 Donlixo
Será que arranca otra vez...Dice algo de como van a obligar a los estados a priorizar terminar sus tramos transfronterizos? (Ejemplo: los tramos que le faltan a Francia hasta la frontera con España)
