Arranca el plan del segundo aeropuerto más grande del mundo para construir su propio reactor nuclear

Los aeropuertos internacionales requieren de mucha energía para garantizar operaciones ininterrumpidas, por lo que tener una fuente propia de consumo facilitaría todos los procesos. Ese ha sido el planteamiento que han tenido desde un aeropuerto internacional de Estados Unidos, en el cual están buscando formas de construir un reactor nuclear en sus instalaciones con el objetivo de autoabastecerse y ayudar a la transición a una fuente de energía más limpia