La arquitectura del hambre genocida (Informe de Forensic Architecture) [ENG]  

Forensic Architecture ha estado investigando la conducta militar de Israel en Gaza desde 2023, incluyendo los ataques contra la ayuda humanitaria y sus infraestructuras. Nuestro informe demuestra cómo Israel ha desmantelado eficazmente el «modelo civil» de distribución de ayuda, que durante mucho tiempo ha funcionado a través de una red de organizaciones humanitarias internacionales y locales. En su lugar, Israel ha impuesto un «modelo militar» —implementado a través de la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH).
