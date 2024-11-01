Arqueólogos descubren un molde para souvenirs de 1400 años, revelando el surgimiento del turismo de peregrinación cristiano [ENG]

Arqueólogos han descubierto un molde de 1400 años de antigüedad para producir cantimploras de peregrinación en Hircania, en el desierto de Judea, un descubrimiento que arroja nueva luz sobre la escala y simbolismo de las peregrinaciones durante el período bizantino. El objeto, un molde de dos piezas para producir ampullae o cantimploras pequeñas, tiene una rica cruz tallada y una inscripción en griego que dice "La bendición del Señor desde los santos lugares"