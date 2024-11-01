La Armada ya estaría trabajando en los S-85 y S-86 Block II

El anuncio fue realizado por el vicealmirante Alejandro Cuerda Lorenzo. Señaló que uno de los objetivos prioritarios en esta posible ampliación del programa es avanzar en la nacionalización de sistemas clave. Entre ellos mencionó explícitamente la pila de combustible, los periscopios y el sistema de combate. «Hay que quitar banderitas de otros países (…) y ponerle la nuestra», afirmó, en referencia a la necesidad de reducir la dependencia tecnológica exterior y reforzar la soberanía industrial.