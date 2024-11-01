"El Argelazo" Análisis del discurso del Che que antagonizó a la URSS  

El 24 de febrero de 1965, Ernesto "Che" Guevara subió a un estrado en Argel y pronunció un discurso que hizo temblar al Kremlin. Ante el asombro del mundo, acusó a la Unión Soviética y a los países socialistas de ser "cómplices" de la explotación imperialista. Este evento, conocido como el "Argelazo", fue mucho más que un simple discurso: fue el testamento político que selló el destino del Che. ¿Estuvo el Argelazo relacionado con la posterior desaparición del Che? ¿Predijo el Che la caída de la Unión Soviética 25 años antes?