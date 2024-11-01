Arganda contará con la planta farmacéutica de cápsulas blandas más grande de Europa: su construcción entra en su recta final

El laboratorio de Cloverty, con una inversión de 50 millones y más de 200 empleos previstos, ultima sus obras en el polígono industrial del municipio. La nueva planta farmacéutica de Cloverty está cada vez más cerca de ser una realidad en Arganda del Rey. Así lo ha confirmado el alcalde, Alberto Escribano, tras visitar las instalaciones del que será el laboratorio de cápsulas de gelatina blanda más grande de Europa, situado en el polígono industrial del municipio. El proyecto cuenta con una inversión de 50 millones de euros y en su construcción