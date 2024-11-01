·
Archivo de publicidad para máquinas arcade (The Arcade Flyer Archive) [ING]
El Arcade Flyer Archive (TAFA) es un repositorio digital para hojas publicitarias utilizadas en la industria de máquinas recreativas para promover las ventas de sus juegos (ING)
repositorio
base de datos
arcade
flyers
archivo
Videojuegos
1 comentarios
AsVHEn
Ya me está picando el Diógenes y estoy buscando donde bajar todos los flyers.
