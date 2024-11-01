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Los aranceles de Trump fracasan en su promesa de reindustrializar EE UU un año después del “Día de la Liberación”

El balance de 2025 deja un déficit récord de 1,23 billones, pérdida de empleo industrial y una inflación persistente que recae sobre consumidores y empresas.

| etiquetas: aranceles , liberación , fracasa , trump
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8 comentarios
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elgranpilaf #2 elgranpilaf
Como todo lo que ha hecho el majara este. No ha dado una a derechas. Bueno sí, se ha enriquecido él y su familia. Eso lo ha bordado
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Supercinexin #8 Supercinexin
#2 En realidad lo ha hecho todo a derechas: su país arruinado, su población puesta a los pies de los billonarios, su ejército a los pies de una potencia extranjera que le dicta las guerras y, de fondo, efectivamente, él y su familia enriqueciéndose obscenamente con todo eso. Jajajaja nadie puede negar que ha sido el paradigma de Gobierno Derechista, de libro.
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Para "liberación", la nuestra si este imbécil consigue arruinar semejante escombrera moral.
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
En un año es imposible ver los efectos. Hay que dar al menos 5 a ver si queda todo como un erial.
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anv #7 anv
#1 Lo malo es que Trump no creo que dure tanto tiempo. Es una látima porque los desastres de Trump son lo único que podía sacarles de la cabeza a muchos la idea de que la ultraderecha es algo bueno.
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Es hora de poner perspectiva
El empresario Martín Varsavsky cree que los aranceles de Trump "son una estrategia para conseguir sus objetivos"
www.meneame.net/story/empresario-martin-varsavsky-cree-aranceles-trump
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Dragstat #6 Dragstat
Voy a por una silla cómoda para sentarme hasta que venga alguno de los del ajedrez 4D a explicarnos por qué todavía no ha despegado esto :popcorn:
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#5 Jesusor
Se está cubriendo de gloria el payaso este.
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menéame