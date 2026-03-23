Aragón limita el uso de las tablets en el aula: en 2027 los alumnos estudiarán con sus libros y libretas

El BOA publica este lunes una orden en la que se establece el uso semanal de los medios digitales y establece un período de transición de dos años. En 2027 la imagen en las aulas aragonesas será otra: los alumnos estudiarán de nuevo con libros y libretas, solo utilizarán dispositivos digitales un reducido número de horas. El Boletín Oficial de Aragón ha publicado una orden por la que se limita el uso de las tablets y miniordenadores de los alumnos, aunque no afecta a otros medios del docente como las pizarras digitales.