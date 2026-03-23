Aragón limita el uso de las tablets en el aula: en 2027 los alumnos estudiarán con sus libros y libretas

El BOA publica este lunes una orden en la que se establece el uso semanal de los medios digitales y establece un período de transición de dos años. En 2027 la imagen en las aulas aragonesas será otra: los alumnos estudiarán de nuevo con libros y libretas, solo utilizarán dispositivos digitales un reducido número de horas. El Boletín Oficial de Aragón ha publicado una orden por la que se limita el uso de las tablets y miniordenadores de los alumnos, aunque no afecta a otros medios del docente como las pizarras digitales.
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Pues que, básicamente, se estaba notando un retroceso en capacidades tan importantes como comprensión lectora a ojos vista y que los críos estaban aún más en las nubes de lo que suelen estar. Y también que había críos que se plantaban en 6º de Primaria con la caligrafía de un peque de infantil. #5
Y bueno, #4 tienes bastante razón. Ahora a ver si le hincan el diente a tomarse en serio el bilingüiso o prescindir de él. Yo no lo tengo claro.
A mí me parece estupendo. Bastante expuestos están ya a las pantallas.