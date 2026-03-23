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Aragón limita el uso de las tablets en el aula: en 2027 los alumnos estudiarán con sus libros y libretas

Aragón limita el uso de las tablets en el aula: en 2027 los alumnos estudiarán con sus libros y libretas

El BOA publica este lunes una orden en la que se establece el uso semanal de los medios digitales y establece un período de transición de dos años. En 2027 la imagen en las aulas aragonesas será otra: los alumnos estudiarán de nuevo con libros y libretas, solo utilizarán dispositivos digitales un reducido número de horas. El Boletín Oficial de Aragón ha publicado una orden por la que se limita el uso de las tablets y miniordenadores de los alumnos, aunque no afecta a otros medios del docente como las pizarras digitales.

| etiquetas: aragón , limita , tablets , libros , libretas , aula , educación , 2027
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
Supercinexin #3 Supercinexin
Se empieza a imponer la cordura y la razón después de lustros de gilipollescos experimentos tech.
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josde #6 josde
#3 Hay ya colegios donde se estudia todo con fotocopias y apuntes, nada de libro ni tablet.
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ElRespeto #7 ElRespeto *
#3 abueloooooooooo la pastillaaaaaaaaa
1 K -10
cromax #8 cromax
#3 ¿Qué ha sucedido? Por conversaciones con profesionales de la educación.
Pues que, básicamente, se estaba notando un retroceso en capacidades tan importantes como comprensión lectora a ojos vista y que los críos estaban aún más en las nubes de lo que suelen estar. Y también que había críos que se plantaban en 6º de Primaria con la caligrafía de un peque de infantil. #5
Y bueno, #4 tienes bastante razón. Ahora a ver si le hincan el diente a tomarse en serio el bilingüiso o prescindir de él. Yo no lo tengo claro.
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#4 alhambre
Ahora a por las implementaciones cutres del bilingüismo con biología en inglés.
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#10 EISev
#4 el bilingüismo en Madrid es uno de los motivos por los que mis hijos no han hecho primaria en un colegio público 100%
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cromax #1 cromax
He de aclarar respecto a esto que en el colegio de mi hija (público) hace ya unos años en que se decidió tomar esta medida.
A mí me parece estupendo. Bastante expuestos están ya a las pantallas.
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#9 EISev
#1 la cam lo prohibió también pero como dio un periodo de gracia los que ya tenían un programa digital en marcha podían seguir con él un curso más :wall:
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#2 woke
El problema es que los niños no estudian, independiente de los medios que usen.
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makinavaja #5 makinavaja
Será que los fabricantes de tables y chromebooks han dejado de pasar sobres.... :troll: :troll: :troll:
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menéame