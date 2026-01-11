edición general
Arabia Saudí oculta de nuevo las cruces en la Supercopa de España, pero Real Madrid y Barça las mantienen

Los aficionados saudíes han comprado camisetas sin la cruz de San Jorge en la azulgrana y sin la cruz cristiana en la del Real Madrid

Pertinax #2 Pertinax
Si esto fuera lo más grave de ese país, ni tan mal.
EsUnaPreguntaRetórica #1 EsUnaPreguntaRetórica
Esto es un ataque contra nuestra cultura y contra el cristianismo, cagondios!!
