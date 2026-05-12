Arabia Saudí lanzó ataques encubiertos contra Irán a medida que se intensificaba el conflicto regional [EN]

Arabia Saudí lanzó numerosos ataques no divulgados contra Irán durante la guerra de Oriente Medio, según afirmaron dos funcionarios occidentales al tanto del asunto y dos funcionarios iraníes. Los ataques saudíes, de los que no se había informado anteriormente, suponen la primera vez que se tiene constancia de que el reino haya llevado a cabo directamente una acción militar en territorio iraní. Según afirmaron los dos funcionarios occidentales, se estima que los ataques, lanzados por la Fuerza Aérea Saudí, se llevaron a cabo a finales de marzo.