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Arabia Saudí lanzó ataques encubiertos contra Irán a medida que se intensificaba el conflicto regional [EN]

Arabia Saudí lanzó numerosos ataques no divulgados contra Irán durante la guerra de Oriente Medio, según afirmaron dos funcionarios occidentales al tanto del asunto y dos funcionarios iraníes. Los ataques saudíes, de los que no se había informado anteriormente, suponen la primera vez que se tiene constancia de que el reino haya llevado a cabo directamente una acción militar en territorio iraní. Según afirmaron los dos funcionarios occidentales, se estima que los ataques, lanzados por la Fuerza Aérea Saudí, se llevaron a cabo a finales de marzo.

| etiquetas: arabia saudí , irán
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3 comentarios
4 1 0 K 52 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
O sea que Irán atacó a Arabia Saudí porque les atacaron primero.
Y ayer decían que Emiratos dio apoyo a la coalición para atacar Irán.

No es así? O fue en respuesta a un primer ataque iraní?
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#2 MrMax
#1 eso parece, si
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alpoza #3 alpoza
Desde el momento en que dejaron utilizar las bases americanas y el espacio aéreo para atacar Irán ya atacaron a Irán, si además hubo lanzamiento de misiles desde su territorio, otro punto, si los misiles eran de su propiedad y no americanos, combo. Pero sigue habiendo gente que argumenta que los malos son los Iranies que atacan a paises que "nada tienen que ver con el conflicto" y bloquean el estrecho a todos ellos.
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menéame