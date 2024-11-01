edición general
Aquí están todas las personas famosas con las que Jeffrey Epstein estaba relacionado [ENG]

El 3 de enero de 2024, se revelaron los nombres de más de 170 allegados a Jeffrey Epstein en documentos judiciales no confidenciales. Además de conexiones conocidas como Bill Clinton y el príncipe Andrew, los documentos mencionaban al mago David Copperfield y el estilista Frédéric Fekkai. Estas son las que sabemos: Ghislaine Maxwell, Les Wexner, Donald Trump, el príncipe Andrew, Bill Clinton, Kevin Spacey, Alexander Acosta, Peggy Siegal, Mohammed bin Salman, Elon Musk, Joi Ito, Bill Gates, Reid Hoffman, John P. de Jongh, Jes Staley, Leon Black,

Milmariposas
Lo mejorcito de cada casa, oyes... :roll:
paumal
Sale Martin Varsavsky ?
mente_en_desarrollo
#1 No. Es lo primero que he buscado.

Pero lo veo normal, habla de personas famosas.
Y apuesto a que ni el 1% de la población española (ya no digamos yanki o mundial) puede escribir bien su apellido salvo que tenga cuenta en meneame.
Bifaz
#1 Ese señor del que usted habla aparece en el libro de contactos de Epstein.
epsteinsblackbook.com/names/martin-varsavsky
UsuarioDuro
Tema taboo aquí.
