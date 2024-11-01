Aquí está el número de agentes del ICE y la CBP que presuntamente abusaron de niños (Eng)

Al parecer, las instituciones están plagadas de presuntos delincuentes sexuales. El ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos han contratado al menos a 30 personas con antecedentes penales por delitos sexuales y violentos en los últimos años, según un informe publicado el lunes por la Alianza de Inmigrantes de Ohio con datos recopilados por el Colectivo Antifascista del Pacífico. Al menos 20 de esas personas cometieron delitos contra menores, según el informe.