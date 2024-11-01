edición general
La apuesta silenciosa de DeepSeek: sacrificar el presente para ganar la guerra tecnológica de China

DeepSeek R1 estaba comiéndose el mundo a principios de año. Este modelo chino, aparentemente salido de la nada, provocó una verdadera conmoción en la industria de la IA, pero desde entonces apenas ha habido movimiento

DrEvil #4 DrEvil *
Utilizar un álgebra de enteros no solamente va a reducir su dependencia tecnológica al no necesitar a los de Zanahorio, también va a ser una mejora importante en el consumo y eficiencia energética.

Quizás no a corto plazo, ya que sus nuevos chips seguramente utilizarán una litografía que no sea del último berrido, pero el numero de transistores que hacen falta para una ALU de enteros es muy inferior a la de una con coma flotante.

A la larga eso marcará una diferencia también.
Laro__ #2 Laro__
La estrategia es clara: Mejoras menores en capacidades y rendimiento, pero adaptaciones enormes para que su modelo funcione con los inmediatos chips de IA Made in China. Buscan cero dependencias de nVidias extranjeras.
WcPC #1 WcPC *
Y eso, damas y caballeros, son las cosas que puede hacer una compañía que no está preocupada en "sacar beneficios" a corto.
Lo que una empresa en competencia por su supervivencia (que se supone es lo óptimo según los liberales) no puede hacer.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#1

Yo creo que estamos cansados de ver compañías perdiendo dinero bien a la espera de pegar el pelotazo o bien esperando que la compre una más grande. Casos como Tesla, Meta, ... Una dieron el pelotazo, otras las vendieron por una pasta.
#3 Akuandi
Personalmente no me gusta: mienta más q habla. Literalmente se inventa datos y te los presenta como reales.
Incluso en la fecha del día q estábamos hablando ha fallado.
